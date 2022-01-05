وقال وزير الداخلية النمساوي -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن المشتبه بهم مجموعة غير متجانسة ولا توجد خصائص مشتركة سوى رفض لقاحات كورونا ومناهضة القيود الحكومية التى فرضت فى هذا الشأن.



وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المزورين وزبائنهم إلى المحكمة، مشددا على أن التجارة المنظمة واستخدام شهادات التطعيم المزورة ليست مخالفة تافهة بل هي عمل إجرامي لافتا الى استمرار ملاحقة جميع الأشخاص الذين يستخدمون شهادات التطعيم المزورة وقبلهم المزورين والتجار.



وأكد أن الوباء تسبب في ظهور أشكال جديدة من الجريمة موضحا أن المتغير الفيروسي الجديد "أوميكرون" اضطر الشرطة الى تكثيف المراقبة في الأماكن العامة.