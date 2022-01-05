استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

ا ش ا

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، أعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي أنه منذ ظهر أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 200 ألف و296 إصابة مؤكدة، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء. واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.736 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 842 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 281 ألفا و596 حالة. وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 832 حالة.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 629 إصابة و18 حالة وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 588 ألفا و929 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و55 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية أنها سجلت 775 إصابة و6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و587 ألفا و915 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و87 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و936 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و778 ألفا و976 حالة، كما سجلت 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 آلفا و21 حالة.

وسجلت أفغانستان 21 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألفا و205 إصابات والوفيات إلى 7365 حالة.

وسجلت نيبال 355 إصابة ووفاة 3 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 829 ألفا و632 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و 601 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت البلاد 299 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و263 ألفا و732 إصابة والوفيات إلى 144 ألفا و105 حالات.

وفي أوروبا، في ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألف و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 246 آلاف و 346 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و787 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 246 آلاف و 310 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و806 حالة.

وفي البرتغال، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 25 ألفا و836 إصابة و15 حالة وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و460 ألفا و406 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و15 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 177 ألف و 721 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 641 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1918 حالة إصابة جديدة بكوفيد ليبلغ إجمالي الحالات 751 ألفا و458 إصابة، كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 31 ألفا و80 حالة.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة بوفاة 19 شخصا وإصابة 16 ألفا و222 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و990 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و198 ألفا و835 إصابة.