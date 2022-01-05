اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:47 ص
أكرم القصاص
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استقالة حكومة كازاخستان وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:30 ص
استقالة حكومة كازاخستان وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء قائما بالأعمال رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف
وكالات الأنباء

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وقع الرئيس الكازاخستانى قاسم زومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة الحكومة، وتعيين النائب الأول لرئيس الوزراء، عليخان سمايلوف رئيسا للحكومة بالوكالة.

وجاء فى نص المرسوم ، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، "قبل رئيس الجمهورية استقالة حكومة كازاخستان، وأسند مهام تصريف أعمال الحكومة مؤقتًا إلى عليخان سمايلوف".

فضلا عن ذلك يحرص المرسوم على بقاء باقي أعضاء الحكومة على إدارة شؤون البلاد حتى تسمية حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.

وأمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.

وقال توكاييف إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.

 

 


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