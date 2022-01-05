استدعاء "ودى" لنائب ترامب لكشف ملابسات أحداث اقتحام الكونجرس.. اعرف القصة

كتبت : نهال أبو السعود

تحقيقات مستمرة تجريها لجنة مجلس النواب الأمريكي المشكلة لكشف ملابسات أحداث اقتحام الكونجرس والتي وقعت قبل عام وخلفت 5 قتلي وعدد من المصابين خلال المداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن، حيث استمعت اللجنة لأقوال العشرات من المسئولين السابقين والحاليين ولا تزال أعمالها مستمرة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي ان ان، كشف النائب بيني طومسون ، رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول عن رغبته فى الاستماع مباشرة لنائب الرئيس السابق مايك بنس ، الذي صادق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على الرغم من حملة الضغط الواسعة التي قادها الرئيس السابق وحلفاؤه لوقفها.

ويريد طومسون ، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي ، أن يتحدث بنس طواعية مع اللجنة حول ما شاهده في 6 يناير والمحادثات التي كان مطلعاً عليها في الأيام التي سبقت ذلك ، والتي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لتحقيقات اللجنة، وقال طومسون: "آمل أن يفعل الشيء الصحيح ويتقدم ويتحدث طوعاً إلى اللجنة".

ورفض متحدث باسم بنس التعليق على تصريحات طومسون، وأضاف طومسون أن اللجنة لم تطلب رسميًا من بنس التحدث معهم ، لكنها لم تستبعد طرح هذا السؤال في المستقبل قائلا: "لم نطلب رسميًا. ولكن إذا عرض ، فسنقبل بكل سرور. كل شيء قيد الدراسة."

أشار طومسون إلى أن قرار بنس بتجاهل حملة الضغط التي يتعرض لها يعرضه لخطر شديد من مثيري الشغب في 6 يناير، وقال: "كانت حياته في خطر. كان هناك أشخاص نصبوا حبل المشنقة في حديقة الكابيتول ظاهريًا لشنق نائب الرئيس. كان هناك أشخاص يهددون حياة نائب الرئيس. لم يستطع نائب الرئيس مغادرة مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة بسبب أعمال الشغب. تم عزله في منطقة في مبنى الكابيتول. لذلك كانت حياته في خطر ".

وأثار أيضًا كيف أن التهديدات على حياة بنس لا يبدو أنها تحفز ترامب على التصرف ، مما أثار المزيد من التساؤل عن سبب استغراق ترامب وقتًا طويلاً للرد على أعمال الشغب.

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن يعرف الجمهور أن هذا هو الشخص الثاني في الحكومة وبالنسبة لرئيسنا ، في ذلك الوقت ، فإن تخصيص 187 دقيقة ليقول للمشاغبين أنكم بحاجة للتوقف والعودة إلى دياركم لأن نائب الرئيس موجود في المبنى وحياته في خطر هو عار مطلق".

قال رئيس اللجنة إنهم مهتمون بخطة إخلاء بنس وتحديداً الدور الذي لعبته تفاصيل الخدمة السرية، وقال: "نود أن نعرف ما الذي أخبره به رجال الأمن بما يحدث".

يأتي اهتمام اللجنة بالتحدث مباشرة مع بنس بعد أن بدأ العديد من مساعدي بنس التعامل مع اللجنة، ذكرت شبكة سي إن إن الشهر الماضي أن مارك شورت ، رئيس موظفي بنس السابق ، يتعاون مع اللجنة ، وهو تطور مهم أعطى المحققين نظرة ثاقبة من أحد كبار مسؤولي إدارة ترامب.

تشير مساعدة شورت إلى انفتاح أكبر بين الدائرة المقربة لبنس. وقال أحد المصادر إن اللجنة تحصل على "تعاون كبير مع فريق بنس" ، حتى لو لم تناقش ذلك علنًا. وقال مصدر اخر إن مساعدة شورت هي مثال على "الزخم" الذي يتمتع به التحقيق وراء الكواليس.