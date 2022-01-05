احتجاجات كازاخستان.. السلطات تحجب المواقع الإعلامية وتعطل شبكة الإنترنت

وكالات الأنباء

حجبت السلطات الكازاخية، اليوم الأربعاء، المواقع الإعلامية المحلية، حيث لا يمكن الوصول إليها من خارج البلاد، فى ظل استمرار الاحتجاجات، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

ورصد حجب عدد من الصفحات والمواقع الإعلامية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات بحجب تطبيق "تليجرام" في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حجب برامج كسر التشفير "VPN" وغيرها، وقامت شركة "تيليكوم" المشكل الرئيسي للإنترنت في البلاد بحظر الشبكة مؤقتا.

وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم، حالة الطوارئ في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير.

ونشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه "نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل نور سلطان للفترة من 5 يناير إلى 19 من الشهر الجاري.