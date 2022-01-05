إيداع طالب إعدادى قتل آخر جامعيا فى مشاجرة بالشرقية إحدى دور الرعاية

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إيداع طالب بالمرحلة الإعدادية، لاتهامه بقتل آخر بالمرحلة الجامعية، بسبب نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بدائرة قسم شرطة فاقوس، إحدى دور الرعاية لكونه حدث.

البداية بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس العام، باستقبال "محمد. أ. ح" 19 عاما، طالب بالمرحلة الجامعية، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وتوفي متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم "أحمد. م. ع" 14 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بدائرة القسم، كونهما يعملان في محال مجاورة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض عبارة عن سكين، ما أدى إلى وفاته.

بتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 102 إدارى قسم شرطة فاقوس لسنة 2021.