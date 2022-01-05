إصلاح كسر ماسورة مياه فى حى وسط بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر



أعلن حى وسط فى الإسكندرية عن إصلاح كسر فى ماسورة مياه، وذلك فى إطار حرص حي وسط واهتمامه بسلامة المرافق الحيوية، ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، تابع حي وسط بحضور إدارة الطرق أعمال أصلاح كسر ماسوره مياه بشارع أمير البحر بمحرم بك.

وجرت الأعمال بمعرفة قسم هندسة البلد بشركة المياه، وتصريف المياه المتجمعة وتطهير الشنايش والمطابق بالشارع بمعرفة منطقة وسط للصرف، وذلك في إطار الاهتمام بشبكة المرافق الحيوية ورفع المعاناة عن المواطنين.



وفى سياق آخر، شن حى وسط بالإسكندرية ثلاث حملات لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحي، نفذت الحملات بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق، وجابت شوارع: الزهور، الدريسة، الطريق السريع، الرصافة، الإبعادية، الشهيد طيار صبري، أمير البحر، جلال الدسوقي، طيبة، سعد زغلول، صفية زغلول، السلطان حسين كلية الطب، بورسعيد، وطريق المحور.



وأسفرت عن إزالة 40 حالة إشغال متنوع الإشغالات، ورفع عدد كبير من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية، يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وفتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة، وتجرى المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات.