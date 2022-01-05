اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:31 م
أكرم القصاص
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إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:46 م
إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا رئيس بولندا أندريه دودا
وكالات

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أعلن مسؤول بولندي، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".

وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي".

هذا وأبلغت وزارة الصحة البولندية، اليوم، عن زيادة يومية بفيروس كورونا.

كما حذر وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، من أنه يتوقع ذروة الحالات في وقت لاحق في يناير، وقال إن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل.

 


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