وذكر التقرير اليومى الصادر عن مكتب الصحة الفيدرالي في سويسرا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ 22 ديسمبر الماضي، قد تجاوز ال 200 ألف إصابة فى الوقت الذى بلغ عدد الحالات التي احتاجت للدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج 1078 حالة في نفس الفترة .

وأشار التقرير إلى أنه رغم الارتفاع فى عدد حالات الإصابة والتى كان لمتحور "أوميكرون" النصيب الأكبر منها، إلا أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس لم يتجاوز 197 حالة وفاة منذ 22 ديسمبر 2021، عدد من حصلوا على جرعتى اللقاح حتى الآن بلغ 67.33 % من عدد السكان فى حين أن عدد من حصلوا على الجرعة المعززة بلغ 26.72 %.