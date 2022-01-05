إسرائيل تعلن اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف 107 آلاف دجاجة مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة لتربية الدواجن بشمالي البلاد، وقالت الوزارة في بيان: "رصدت وزارة الزراعة والتنمية الريفية مزرعة دواجن في موشاف أفيئيل، في مجلس ألونا الإقليمي، بها دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور"، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك الروسية".

وأضافت: "فى المزرعة تم رصد حوالي 107000 ديك رومي مصاب بالفيروس. تعمل الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بشكل طارئ، وتواصل المراقبة النشطة في المنطقة وتعزل بؤر التفشى".

وتابعت الزراعة الإسرائيلية: "فى ضوء استمرار التفشى، تكرر وزارة الزراعة توجيهاتها للجمهور: تجنب الاتصال بالدواجن والطيور البرية، وحال مصادفة دجاجة مريضة أو جثة دجاج بري، أو لديك سؤال حول هذا الموضوع، اتصل بالخط الساخن للوزارة".

وأكدت على أن إنفلونزا الطيور يمكن أن تسبب خطرا منخفضا للإصابة بين البشر، بشرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت أنه من الضرورة الحرص على تناول منتجات الدجاج والبيض بعد الطهى فقط، لأن المعالجة بالحرارة العالية (الطبخ والخبز والقلي) تقضي على جميع البكتيريا والفيروسات في الدواجن.

وتشهد إسرائيل حالة تفشي واسعة لإنفلونزا الطيور منذ الشهر الماضي، وأمس الأول (الإثنين) قالت وزارة الزراعة إن ما يزيد على 700 ألف طائر أُعدمت أو نفقت نتيجة تفشي سلالة H5N1 من الفيروس في البلاد.