إدارة العلاج الحر بدمياط تغلق أكاديمية تعليمية وهمية

دمياط معتز الشربينى

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط بتوجيهات وكيل الوزارة دكتور السيد عبدالجواد، بتشكيل لجنة من العلاج الحرلتنفيذ الغلق للكيانات الوهمية المسماة أكاديمية.

وتوجهت لجنة العلاج الحر برئاسة مدير الإدارة الصحية بفارسكور وعضوية كلامن : أعضاء العلاج الحر بالإدارة والديوان ومشاركة المجلس المحلى بفارسكور لتنفيذ غلق وتشميع ما تسمى بالرائد الكائنة بفارسكور، لادعاءها إعطاء دبلومات معتمدة للتمريض والعلاج الطبيعى.

وتوجهت لجنة العلاج الحر، برئاسة رئيس العلاج الحر بدمياط وعضوية أعضاء العلاج الحر بالإدارة والديوان، اليوم، الأربعاء، بالتنسيق مع جهاز التعمير بدمياط الجديدة لتنفيذ الغلق، والتشميع ما تسمى بميترال، بدمياط الجديدة، لمزاولتها العمل دون ترخيص، وإعطاء نشاط تعليمى ودبلومات للفئات الطبية والتمريض والعلاج الطبيعى.

وتناشد مديرية الصحه بدمياط ضرورة اطلاع المواطنين على قائمة المؤسسات التعليمية والاكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وان هذه القائمة على الصفحه الرسمية لوزارة التعليم العالى، يأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتعليمات دكتورة منال عوض محافظ دمياط.