إجراء الكشف الطبى لـ2120 مترددا على قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت القافلة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بقرية قزمان التابعة لمركز قلين ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، من إجراء الكشف الطبي على 2120 مترداً على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء ، وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 183مواطنا لقاح كورونا.

وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عدد من القوافل وخاصة بالقرى النائية، بحضور فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمحافظة، الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفي، مسئول إعداد الموقع، والدكتورة ألاء بسيوني، مسئول الإمداد الطبي والدوائي بالقوافل، وأحمد شرابي، المسئول المالي والإداري بالقوافل، ورضا الحديدي، مسئول المعلومات بالقوافل.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل " باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام "، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتلقي أهالي القرى لقاح فيروس كورونا، إضافة لعقد ندوات توعوية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، تم تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية ،كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن)، وتلقى 183 مواطناً لقاح كورونا.



اجراء الكشف الطبي على سيده



اجراء الكشف الطبي على طفل



توافد الاهالي على القافلة



صرف العلاج مجانا للاهالي



معمل متنقل لاجراء التحاليل المجانية للمواطنين