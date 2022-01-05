أوكرانيا تحذر رعاياها من السفر إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات

وجاء في بيان السفارة الأوكرانية لدى كازاخستان والذي أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه "بسبب فرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقتي ألماتي ومانجستو في الفترة من 5 يناير إلى 19 يناير 2022، نوصي بالامتناع عن السفر إلى كازاخستان".



وأضاف أنه يجب على الأوكرانيين الذين يقيمون بالفعل في كازاخستان الامتناع عن زيارة مواقع التجمعات الجماهيرية أثناء حالة الطوارئ في البلاد.



ونشرت البعثة الدبلوماسية أيضًا رقم الخط الساخن للسفارة الأوكرانية في جمهورية كازاخستان، والذي يمكن الاتصال به إذا لزم الأمر.



وبدأت الاحتجاجات غرب كازاخستان منذ 2 يناير، وبدأت المسيرات الجماهيرية بسبب زيادة مضاعفة من عام 2022 في سعر الغاز المسال، والذي يستخدم لملء معظم السيارات في المنطقة.



وفيما يتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية، وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في منطقة مانجيستاو ومدينة ألماتي اعتبارًا من 5 يناير.