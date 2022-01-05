اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:31 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تحذر رعاياها من السفر إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:29 م
أوكرانيا تحذر رعاياها من السفر إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات احتجاجات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذرت أوكرانيا، رعاياها من السفر إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المشتعلة هناك.
 

وجاء في بيان السفارة الأوكرانية لدى كازاخستان والذي أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه "بسبب فرض حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقتي ألماتي ومانجستو في الفترة من 5 يناير إلى 19 يناير 2022، نوصي بالامتناع عن السفر إلى كازاخستان".


وأضاف أنه يجب على الأوكرانيين الذين يقيمون بالفعل في كازاخستان الامتناع عن زيارة مواقع التجمعات الجماهيرية أثناء حالة الطوارئ في البلاد.


ونشرت البعثة الدبلوماسية أيضًا رقم الخط الساخن للسفارة الأوكرانية في جمهورية كازاخستان، والذي يمكن الاتصال به إذا لزم الأمر.


وبدأت الاحتجاجات غرب كازاخستان منذ 2 يناير، وبدأت المسيرات الجماهيرية بسبب زيادة مضاعفة من عام 2022 في سعر الغاز المسال، والذي يستخدم لملء معظم السيارات في المنطقة.


وفيما يتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية، وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في منطقة مانجيستاو ومدينة ألماتي اعتبارًا من 5 يناير.

 


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