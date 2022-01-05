اليوم السابع
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أوتشا: تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على شمال شرق عمان اليوم

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:29 م
أوتشا: تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على شمال شرق عمان اليوم امطار غزيرة - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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حذر مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا " أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة  على أجزاء من شمال شرق عمان ، بينما في 6 يناير، من غير المتوقع هطول أمطار، نقلا المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية

وأضاف بيان المنظمة أنه ضربت الفيضانات الواسعة النطاق الناجمة عن الأمطار الغزيرة العديد من محافظات عمان ، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار.

وبحسب تقارير ، لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ، وتم إنقاذ 25 آخرين في أنحاء العاصمة مسقط وكذلك في محافظتي جنوب الباطنة والداخلية ، وغمرت المياه عدة طرق.

 

 


الأمم المتحدة

أوتشا

عمان

امطار

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