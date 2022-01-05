برلين (أ ش أ)

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 58 ألفاً و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و297 ألفا و320 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 112 ألفاً و925 حالة ذلك بعد تسجيل 346 وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي ستة ملايين و581 ألفاً و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وأمس الثلاثاء، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 30 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و238 ألفا و408 حالات.