ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 112 ألفا و579 حالة ذلك بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و531 ألفا و900 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
 