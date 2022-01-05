أطعمة غنية بفيتامين B6 تحسن المزاج وتساعد فى التغلب على أمراض الشتاء

كتبت - ميرفت رشاد

يلعب فيتامين ب 6 دورًا رئيسيًا في علاج العديد من الحالات فهو يساعد في تنظيم الحالة المزاجية وقد يقلل من أعراض الاكتئاب، كما أنه يساعد الجسم على تكسير البروتينات واستخدامه بكفاءة، وفى موسم الشتاء يفضل معظم الأشخاص البقاء داخل منازلهم أو مكاتبهم لتجنب التعرض للبرد في الخارج، وتقل حركة السير مما يؤدي لانخفاض في الحركة وعسر الهضم ، والانتفاخ ، والالتهاب، للمساعدة في حل هذه المشكلات الصحية ، هناك قائمة من سبعة عناصر غذائية غنية بفيتامين B6 ، يتوفر هذا الفيتامين عادة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

1. الجزر

غنية بفيتامين ب 6 ، وهي متوفرة بسهولة خلال الشتاء، توفر قطعة واحدة من الجزر المتوسطة كمية فيتامين ب 6 مثل كوب من الحليب، بالإضافة إلى ذلك ، يعد الجزر مصدرًا رائعًا للألياف وفيتامين أ أيضًا.

2. الحليب



إنه مصدر جيد لفيتامين B6 من الجسم، يمكنك إضافة الحليب إلى وعاء الحبوب اليومي والاستمتاع به، إنه أحد العناصر الموصى بها عبر الفئات العمرية.

3. الموز

إلى جانب فيتامين ب 6 ، يوفر الموز أيضًا العديد من مضادات الأكسدة والألياف.

4. السبانخ

هذه الخضار الورقية مليئة بالحديد ، وحمض الفوليك ، والبوتاسيوم. خلال فصل الشتاء ، حاول تذوق أكثرها عن طريق إضافتها إلى وجبتك اليومية.

5. كبدة دجاج

بصرف النظر عن فيتامين ب 6 ، فهو غني بالفولات والحديد، يقدم هذا العنصر الغذائي أيضًا عددًا من الفوائد الصحية.

6. البيض

نحن نأكل البيض ليس فقط لنبقي أنفسنا دافئًا خلال الشتاء ولكن أيضًا لأنه صحي، يمكنك تناولها على شكل عجة أو مسلوقة.

7. البازلاء الخضراء

من الخضراوات الأخرى المتوفرة على نطاق واسع خلال أشهر الشتاء، توفر البازلاء الخضراء كمية جيدة من فيتامين ب 6 وهي متعددة الاستخدامات .