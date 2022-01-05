اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 02:56 م
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أسعار النفط تسجل 79.94 دولار لبرنت و76.92 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 79.94 دولار لبرنت و76.92 دولار للخام الأمريكى النفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 79.94 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.92 دولار للبرميل.

وقرر وزراء الطاقة والنفط، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.

وذكرت منظمة أوبك - في بيان الثلاثاء، في ختام الاجتماع الوزاري عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه تقرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري ال(19) لمنظمة أوبك وخارجها، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير المقبل وذلك وفقا ل "أ ش أ".

ولفت البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في المنظمة في 2 فبراير المقبل.


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خام برنت

غرب تكساس الوسيط

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