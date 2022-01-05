أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. الضأن يصل إلى 140 جنيها

كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار اللحوم تتفاوت من منطقة إلي أخري ويسجل سعر الكندوز 140 إلى 165 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلي 130 جنيها للكيلو.

وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.

وكانت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية أعلنت، أن هناك ارتفاعا فى أسعار اللحوم الضأن، ليبدأ من 140 إلى 185 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، وذلك مع ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر نتيجة أزمة التضخم العالمية.