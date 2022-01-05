  رئيس الغرف التجارية يبحث مع سفير غينيا الاستوائية تنمية العلاقات التجارية

كتب – إسلام سعيد

السفير الغينى يعرض تسهيل دخول الصادرات المصرية لأسواق وسط افريقيا

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة وخوسيه إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية سبل تنمية الصادرات المصرية لأسواق غينيا الأستوائية والبدأ في اتخاذ خطوات جادة وناجزة نحو تنمية كافة العلاقات الاقتصادية المشتركة .

وجاء ذلك في إطار السعي المصري لفتح كافة الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية وتنمية ودعم العلاقات الثنائية مع دول وسط وغرب إفريقيا.

وأكد خوسيه ايسونو علي حاجة بلاده للمنتجات المصرية المختلفة خاصة المنتجات الطبية و الدوائية والأجهزة الالكترونية معربا عن أمل بلاده في استبدال كافة الواردات من الدول غير الأفريقية بمنتجات مصرية لما شهده من تطور كبير في الصناعات المصرية وارتفاع في جودتها وتناسب ثمنها مع القدرات الشرائية للأسواق الأفريقية .

وأوضح أن بلاده تعد بوابة لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ( سيمكا ) والتي تشمل أسواق دول الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطي، جمهورية الكونغو، الجابون، تشاد بالاضافة لغينيا الاستوائية حيث تنص اتفاية دول الاتحاد علي مرور السلع والبضائع دون أي قيود جمركية أو ضريبية كما تعتمد دول الاتحاد عملة موحدة، مشيرا إلي وجود خط ملاحي مباشر بين مينائي الاسكندرية وملابو وهي الميناء الرئيس للدولة والموجود داخل عاصمتها بالاضافة الي امكانيات موانئ باتاولوبا ومبيني علي استقبال كافة المنتجات المصرية .

وأشار إلي أهمية التعاون المصري مع بلاده في العديد من المشروعات الهامة حيث تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ العديد من المشروعات الانشائية الهامة في بلاده بالاضافة الي العديد من الشركات المصرية التي تساهم في مشروعات انتاج الكهرباء وتكرير البترول .

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربي أنه هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون التجاري والاستثماري مع غينيا الاستوائية حيث تمتلك الدولتان العديد من المنتجات الضرورية لأسواق الأخري مشيرا إلي نمو العلاقات الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2014 وعقب اللقاءات المشتركة لرئيسا الدولتين داعيا شكرات غينيا الاستوائية الي زيارة المناطق الصناعية المصرية و عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين للوقوف علي كافة الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .

واتفق الجانبان علي توفير كافة المعلومات اللازمة عن اسواق غينيا الاستوائية وقواعد المعاملات الضريبية والجمركية التي سيتم تطبيقها علي الصادرات المصرية، كما اتفق الجانبين علي البدء في الاعداد لتبادل الوفود التجارية من الجانبين لتنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة وعقد الشراكات اللازمة لدخول أسواق وسط أفريقيا.