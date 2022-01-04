5 أساتذة بالقائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الطب بجامعة طنطا

الغربية: محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏ ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت الدكتور ‏‏ أحمد محمد غنيم الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون وعميد كلية الطب، والدكتور أحمد شوقى إبراهيم الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، والدكتور حسام الدين فتح الله الصاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتوره سحر محى الدين هزاع أستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد محمد مختار البديوى الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح، تم تخصيص يوم السبت القادم 8 يناير لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.