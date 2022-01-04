اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:58 م
أكرم القصاص
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30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الأردن ترفع الإجمالي إلى 832

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:05 م
30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الأردن ترفع الإجمالي إلى 832 تجمعات في الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الأردن اليوم الثلاثاء 30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة عادل البلبيسي قوله إن مجموع الحالات المصابة بأوميكرون في المملكة ارتفع إلى 832.
 
وكان الأردن قد أعلن في التاسع من ديسمبر الماضي تسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون" في المملكة، وسجل حتى يوم أمس /الاثنين/ 1,067,253 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) 1,027,501، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 12,742 حالة؛ وذلك منذ تسجيل أول إصابة بالعدوى في البلاد في مارس 2020.

أوميكرون

أوميكرون في الأردن

الأردن

كورونا في الأردن

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