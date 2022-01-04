اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

15 يناير آخر موعد للتقدم لمشروعات التخرج ببرنامج مشروعى بدايتى بأكاديمية البحث

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:00 ص
15 يناير آخر موعد للتقدم لمشروعات التخرج ببرنامج مشروعى بدايتى بأكاديمية البحث أكاديمية البحث العلمى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تغلق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2022/2021، يوم 15 يناير الجارى، حيث تم إعلان بدء التقدم منذ منتصف شهر نوفمبر الماضى.
 
ويستهدف البرنامج ابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، وتقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات.
 
وتركز مشروعات هذا العام على سبيل المثال على مجالات البيوتكنولوجي، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيات المالية واللوجستية، الزراعة الذكية، المدن الذكية والخضراء، الحساسات الألكترونية، والسيارات الكهربائية.
 
جدير بالذكر، أن اكاديمية البحث العلمى دعمت خلال الـ 9 أعوام السابقة أكثر من 2302 مشروع تخرج بقيمة إجمالية 80 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 30 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية .
 

اكاديمية البحث العلمى

طلاب الجامعات

الكليات العلمية

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشروعى بدايتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكاديمية البحث العلمى: مكاتب "التايكو" تستهدف دعم الباحثين والمشروعات البحثية

الأحد، 02 يناير 2022 07:15 م

حصاد 2021.. أكاديمية البحث العلمى تحتل ثانى مرتبة محليا والثالثة بالشرق الأوسط

الأحد، 02 يناير 2022 12:52 م

أكاديمية البحث العلمى..تمويل 241 مشروعا من الاتفاقيات الدولية بـ60 مليون جنيه

الأحد، 02 يناير 2022 08:00 ص

حصاد أكاديمية البحث العلمى.. زيادة دعم البحث العلمى لـ600 مليون جنيه فى 2021

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص

إنجازات 7 سنوات.. أكاديمية البحث العلمى تنفذ مبادرات بـ150 مليون جنيه

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة