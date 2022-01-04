ولادة قيصرية لسيدة تعانى "مشيمة متقدمة وملتصقة" تنقذ حياة الأم والتوأم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجح الفريق الطبي، بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت إشراف الدكتور قطب السيد، مدير المجمع، فى تحقيق إنجاز طبى جديد يضاف إلى إنجازات الرعاية الصحية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، بعد أن أجريت جراحه قيصرية لولادة توأم لسيدة عشرينية تعانى من نزيف وبعد عمل السونار والأشعة والتحاليل اللازمة لها تبين أنها حالة مشيمة متقدمة وملتصقه.

ونجح الفريق الطبى بمجمع الإسماعيلية الطبي، فى التجهيز للعملية والتنسيق مع بنك الدم واجريت القيصرية بنجاح مع الحفاظ على الرحم دون استئصاله، وتعد العملية من الجراحات الدقيقة جدًا والتى تحتاج إلى مهارة وتتمثل خطورتها فى أنه قد تتسبب المشيمة الملتصقة بمضاعفات خطيرة للأم والجنين فى بعض الحالات مثل، حدوث ولادة مبكرة، أوخضوع المرأة لعملية استئصال كامل للرحم، أو إصابة المرأة بتلف فى الرحم أو أحد الأعضاء الداخلية الآخرة فى منطقة البطن، وإصابة المرأة بنزيف حاد أثناء أو بعد الولادة عند محاولة -فصل المشيمة عن الرحم، أو وفاة الأم والجنين.

وتم التدخل السريع من قبل نخبه من أمهر الأطباء والاستشاريين فى معالجة أمراض النساء والتوليد، ويستقبل قسم النساء والتوليد بمجمع الإسماعيلية الطبى حالات مشيمه متقدمة من المحافظات الأخرى ويتم إجرائها داخل المجمع الطبى بنسبه نجاح تصل إلى 100%.