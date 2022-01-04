وكيل تعليم بني سويف يشهد لقاء تفعيل دور الاتحادات الطلابية

بنى سويف هانى فتحى

شهد محمد عبدالتواب عبد المولى وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف اللقاء المهني لتفعيل دور الاتحادات الطلابية و تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية والدكتور أحمد حشيش مدير الإدارة المركزية لإعداد القادة بالوزارة سابقا و الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية وعزة إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية.

وفي كلمته أكد محمد عبد التواب عبد المولى وكيل تعليم بني سويف بان الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية من اجل العبور إلى أفاق المستقبل بسواعد ابناء مصر الذين سيحققون النهضة لبلدنا مصر وطالب الاستاذ محمد عبد المولى من الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يكونوا خير سفراء لزملائهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم والتعبير عن مشاكلهم.

وأضاف أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية بان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل الأنشطة التربوية وفي مقدمتها الاتحادات الطلابية وتقديم كل أوجه الدعم التي تضمن أداءها لدورها الفعال على الوجه الأكمل فهي أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب ، معربا عن سعادته بتواجده بين أبنائه قيادات الاتحادات الطلابية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها توجيه عام التربية الاجتماعية في رعاية الطلاب وخاصة الاتحادات الطلابية مؤكدا على دورها في غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء وحب الوطن.

وأشار الدكتور أحمد حشيش مدير الإدارة المركزية لإعداد القادة إلى الدور القيادي لتوجيه التربية الاجتماعية ودور الأنشطة الطلابية في غرس القيم والمبادئ واكتشاف الموهوبين ووجه بتقديم كافة الدعم لطلاب الاتحادات الطلابية.

وأوضح محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية بان الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن آرائهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن وتعزيز قيم المواطنة وحرية الرأي وقبول الآخر.