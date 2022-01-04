وزير صومالى يدعو وكالات الإغاثة لتوسيع استجابتها لآثار الجفاف فى بلاده

وكالات

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الوهاب أوغاس حسين أوغاس خليف، جميع وكالات الإغاثة لتوسيع استجابتها لآثار الجفاف الذي ضرب عدة مناطق من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في الصومال الخضر دلوم، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وكيفية توسيع التعاون بين الطرفينـ بالإضافة إلى مناقشة الاستجابة للجفاف والتأثير الاجتماعي في حالات الطوارئ.

وأعرب عبد الوهاب عن شكره لبرنامج الأغذية العالمي على عمله الإنساني في الصومال.

وتم - خلال الاجتماع - توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي حول البرنامج الوطني لمساعدة الفئات الضعيفة (إعادة التأهيل)، والذي سيبدأ مرحلته الثانية هذا العام.