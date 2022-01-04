وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

كتب أحمد مصطفى

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر من الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى.

وخلال جولته تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على سيرالعمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع بالمطار، واطمأن من مسئولى الحجر الصحى على توافر كافة اللإمكانيات فى السفر والوصول.

كما تفقد وزير الطيران التسهيلات المقدمة لضيوف المنتدى والكاونترات التي تمتخصيصها لإنهاء الإجراءات فى السفر والوصول لراحة وسلامة المسافرين .

وتفقد منار الخدمات الأرضية بالمطار ونظام صرف الأمطار ومخرات السيول، حيث وجه بضرورة التأكد من تطهيرها وخلوها من أية عوائق أو حواجز بصفة مستمرة، تحسباً لأية تغييرات مناخية.

وأكد وزير الطيران على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لإستقبال وفود منتدى شبابالعالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها بفضل جهود وتعاون جميعمؤسسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث الكبير .

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذييستضيف شباب من مختلف دول العالم، وأضاف وزير الطيران أن المنتدى يبعث برسالةأمل وتفاؤل للشباب بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرضالسلام مدينة شرم الشيخ

وأعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن تقديره وفخره بجميع العاملين بالمطاراتالمصرية على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في عملهم فى ظل ظروف مناخية صعبة تشهدهادول العالم ومن بينها مصر مؤكدا أن العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية لقطاعالطيران المدنى المصرى على قدر كبير من المسئولية والاحترافية والتدريب لضمانجاهزية المطارات ورفع كفاءة العمل فى كل المواقع .

كما وجه وزير الطيران الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على جهودهم وجاهزيتهمدائما لاستقبال ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم .

ومن جانبه قال اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ أن المطار جاهز تماما لاستقبالوفود المنتدى حيث تم تخصيص ٤ كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين فيه مع تشكيل فرقعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة انتظام حركة التشغيل .

رافق وزير الطيران المدني خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقاتالدولية والإعلام واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات