وأوضح الوزير - في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) السعودية - أن "اللقاح أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض، والتقليل من دخول المستشفيات"، مضيفا أن "قلقنا على الفئة التي لم تستكمل جرعاتها؛ فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين".