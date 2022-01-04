وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الأمريكى تهدئة الصراع مع روسيا

كتبت: هناء أبو العز

تسافر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى واشنطن غدًا الأربعاء، للتشاور مع نظيرها أنتوني بلينكين، حول تهدئة الصراع مع روسيا.

وبالتنسيق مع حلفائها الغربيين، تواصل الحكومة الألمانية جهودها لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكين ، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، سيكون الصراع بين روسيا وأوكرانيا موضوعًا في الاجتماع.

وأثارت الحشود العسكرية الروسية الضخمة على الحدود مع أوكرانيا مخاوف في البلاد من هجوم آخر من قبل موسكو، حيث ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتدعم الانفصاليين في شرق البلاد، دول الناتو تحذر موسكو من عواقب وخيمة في حالة حدوث عدوان روسي جديد.

وسيتحدث مستشار السياسة الخارجية للمستشار أولاف شولتز، ينس بلوتنر ، مع زميله الفرنسي هذا الأسبوع حول نفس الموضوع مع نظيره الروسي، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت، أنه سيتم أيضًا استشارة كبار الدبلوماسيين من برلين وباريس مع زملائهم الأوكرانيين.

وقبل أيام قليلة ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية إلى تخفيف حدة التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إنه في حالة حدوث مزيد من التدخل العسكري في أوكرانيا ، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكونون على استعداد لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو، حيث يخطط ممثلو الولايات المتحدة وروسيا للاجتماع في جنيف يومي 9 و 10 يناير.