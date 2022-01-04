وزيرة الهجرة: كل المصريين فى الخارج يسعون لدعم مبادرة "حياة كريمة"

كتب محمد شرقاوى

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن كل المصريين في الخارج يسعون لدعم مبادرة "حياة كريمة" سواء ماديا أو معنويا منذ إعلان القيادة السياسية عنها، حيث جرى جمع تبرعات للمبادرة بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزارتي الصحة والهجرة تعاونوا سويا لإطلاق استمارة خاصة بالأطباء المصريين في الخارج لتسجيل بياناتهم لمنحهم ترخيص مزاولة عمل في القرى المسجلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المبادرة مستمرة على مدار العام، حيث إن أي طبيب مصري يجىء إلى مصر لقضاء إجازته في أي وقت بالعام يمكنه التسجيل وسيتم توجيهه للمكان الذي يحتاج إلى تخصصه.

وعن وثيقة المصريين في الخارج، أوضحت أن شحن الجثامين كان يؤرق المصريين في الخارج لتكلفته، فضلا عن الإجراءات الكثيرة المطلوبة، لافتة إلى أن قيمة هذه الوثيقة 100 جنيه، ومن مهامها المساعدة في شحن الجثامين بدون تكلفة عالية، كاشفة أن هناك 5 آلاف مواطن قام بشراء الوثيقة والتي تم إطلاقها في بداية العام الجاري.

وأضافت، أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى ليس مبادرة لمحو الأمية ولكن لنشر اللغة العربية والحفاظ على عاداتنا وثقافتنا بين المصريين في الخارج من الأطفال.