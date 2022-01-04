اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:19 ص
أكرم القصاص
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وزيرة التضامن تطلق اليوم قافلة مواد غذائية وتفتتح عيادة لمرضى الإدمان بحداق أكتوبر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:00 ص
وزيرة التضامن تطلق اليوم قافلة مواد غذائية وتفتتح عيادة لمرضى الإدمان بحداق أكتوبر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الثلاثاء،  قافلة مواد غذائية للأسر بمنطقة حدائق الأهرام بـ 6 أكتوبر ، وكذلك افتتاح عيادة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المنطقة مجانا وفى سرية تامة كما تتفتح الوزيرة وحده التضامن الاجتماعي .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نجحت الوزارة  بقيادة الدكتورة نيفين القباج على مدار الفترة الماضية بإطلاق وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء وتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية بحياة الأسر الأولى بالرعاية.

 


وزيرة التضامن

علاج مرضى الإدمان بحدائق أكتوبر

قافلة مواد غذائية بحدائق أكتوبر

حدائق أكتوبر

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