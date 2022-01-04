وزيرة التضامن تطلق اليوم قافلة مواد غذائية وتفتتح عيادة لمرضى الإدمان بحداق أكتوبر

كتب مدحت وهبة

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الثلاثاء، قافلة مواد غذائية للأسر بمنطقة حدائق الأهرام بـ 6 أكتوبر ، وكذلك افتتاح عيادة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان من أبناء المنطقة مجانا وفى سرية تامة كما تتفتح الوزيرة وحده التضامن الاجتماعي .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نجحت الوزارة بقيادة الدكتورة نيفين القباج على مدار الفترة الماضية بإطلاق وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء وتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية بحياة الأسر الأولى بالرعاية.