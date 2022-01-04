وزيرة البيئة تصل البحيرة لتفقد المشروعات الجديدة بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

وصلت منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وذلك فى مستهل زيارتها للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الجديدة.

وتتفقد وزيرة البيئة خلال زيارتها المحطة الوسيطة لتجميع القمامة ومحطات معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار ومحطة إنتاج الكهرباء والمحطة الوسيطة بدمنهور.

كان فى استقبال وزيرة البيئة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد مرزوق - رئيس مدينة كفر الدوار والدكتورة نفين الكاتب والمهندس سمير قاسم عضو مجلس النواب والشيوخ وادارة جهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلي الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية.

وقامت وزيرة البيئة يرافقها محافظ البحيرة بتفقد المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والتي تم افتتاحها فى سبتمبر الماضي والمقامة على مساحة 2690 متر وبتكلفة 31 مليون جنيه، والتي تستوعب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يومياً.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة البيئة وخاصة بمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير ودعم منظومة النظافة وفق أحدث التقنيات والتى تحقق فيها المحافظة تقدما ملحوظا.