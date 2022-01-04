وزيرة البيئة تتفقد محطات معالجة مياه الصرف الصناعى بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار ..فيديو

البحيرة - ناصر جودة

تفقدت منذ قليل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة النسيجية بمدينة كفر الدوار.

وتستهدف محطات المعالجة تطوير الأوضاع البيئية وتحسين مستوى الصرف الصناعي لشركات الغزل والنسيج بما يتوافق خطة الدولة لصرف المخلفات الصناعية بطريقة أمنة.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر زيارة وزيرة البيئة إلى محافظة البحيرة.

وكانت وزيرة البيئة قد زارت مدينة كفر الدوار بالبحيرة، وذلك فى مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الجديدة، وتفقدت وزيرة البيئة خلال زيارتها المحطة الوسيطة لتجميع القمامة ومحطات معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار.

وكان فى استقبال وزيرة البيئة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد مرزوق - رئيس مدينة كفر الدوار والدكتورة نفين الكاتب والمهندس سمير قاسم عضو مجلس النواب والشيوخ وادارة جهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلي الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية.

من جانبه، أكد محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة البيئة وخاصة بمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير ودعم منظومة النظافة وفق أحدث التقنيات والتي تحقق فيها المحافظة تقدما ملحوظا.