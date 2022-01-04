اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية السعودية واليونان يبحثان سبل تعزيز مكافحة الإرهاب بالعالم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:30 م
وزيرا خارجية السعودية واليونان يبحثان سبل تعزيز مكافحة الإرهاب بالعالم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس سبل تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.


كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.


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وزير خارجية السعودية

فيصل بن فرحان

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