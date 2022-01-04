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وزارة الصحة السعودية: العودة للمربع صفر بالنسبة لكورونا أمر مستبعد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:02 ص
وزارة الصحة السعودية: العودة للمربع صفر بالنسبة لكورونا أمر مستبعد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي
إيمان حنا

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أكد متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن العودة للمربع الأول والصفر من الحجر وغيره مستبعدة جداً في ظل تشكل مناعة مجتمعية وتوفر اللقاحات التي ثبت أن استكمالها تصد أو تمنع الإصابة من الفيروسات، مؤكداً ضرورة استكمال الجرعات وعدم التساهل حتى لا تتضاعف الحالات خاصة الحرجة منها. وفق "سبق".


وأضاف قائلا: "هل نحن مثلما كنا في مارس وإبريل في 2020؟ ألم نقطع شوطاً طويلاً، ألم نحقق مكاسب، ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معه وكيف نصده؟ فهي معلومات موجودة في جسد المجتمع وليس في العلم فقط".



وأردف: "لذلك العودة للمربعات الأولى مستبعدة جداً ولدينا مكاسب كبيرة لكن هل نريد أن تتضاعف الإصابات ؟! لا .. ولدينا أطفال مستبشرون وخلال أيام يبدأ لهم التطعيم، وهناك كبار سن وهناك حوامل وبعضهم متقاعس بسبب الخوف وترويج الوهم وكذلك نخاف ممن لم يستكملوا الجرعات".


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