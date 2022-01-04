اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية توزع مساعدات إنسانية على سكان ريف دمشق

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:23 م
وزارة الدفاع الروسية توزع مساعدات إنسانية على سكان ريف دمشق القوات الروسية - أرشيفية
وكالات

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قال ألكسندر مارتيشين ممثل مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن المركز قام بتوزيع مساعدات إنسانية لسكان بلدة أوتايا بمنطقة دوما في ريف دمشق.

وتضمنت المساعدات، أكثر من 300 سلة غذائية وبطانيات، وهدايا للأطفال بمناسبة عيد رأس السنة، وفق وزارة الدفاع الروسية.

ووفقا له، قبل توزيع المساعدات على السكان، قام عناصر الهندسة العسكرية بفحص المنطقة للتأكد من خلوها من أية عبوات ناسفة أو ألغام.

من جانبه، قال رئيس بلدية أوتايا فيصل الرقاد، إن المسلحين غادروا المنطقة في عام 2018، وبدأت عملية عودة السكان إليها. وقامت السلطات بترميم إحدى المدارس وتصليح شبكة المياه. 

ويشتكي السكان المحليون من نقص الغاز والوقود ومياه الشرب وعدم توفر فرص العمل.

 

 


وزارة الدفاع الروسية

ريف دمشق

دمشق

مساعدات إنسانية

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