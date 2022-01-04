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وجبة طعام تنهى حياة شخصين فى 6 أكتوبر.. اعرف التفاصيل (فيديو)

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:52 م
وجبة طعام تنهى حياة شخصين فى 6 أكتوبر.. اعرف التفاصيل (فيديو) موقع حادث تسمم عاملين بسبب وجبة فى أكتوبر
كتب أحمد الجعفرى

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا كشف خلاله تفاصيل مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين بحالة تسمم بعد تناولهما وجبة طعام فاسدة داخل أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوفاة عاملين ووصول 2 آخرين إلى المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، مصابين بحالة إعياء شديدة، نتيجة إصابتهما بحالة تسمم، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.

 

وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيق حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، والتقرير الطبى الخاص بالمصابين، وتشريح جثث المتوفيين، وطلبت تقرير واف حول أسباب الوفاة.


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