هل سينتهي وباء كورونا ومتغيراته قريبا؟ .. علماء يجيبون

فاطمة ياسر

عامين مضوا علي ظهور الوباء العالمي كورونا، وإلي الآن لا نعرف متي سينتهي هذا الكابوس، بالرغم من ظهور أنواع عديدة من اللقاحات إلا أن الوباء يتحور ظهر منه العديد من المتغيرات كدلتا وبيتا وأخيرا أوميكرون الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق.

ويسعي الباحثون لمعرفة الوقت الذي سينتهي فيه هذا الوباء الذي تسبب في حدوث قلق وبلبلة في العالم، وقدم موقع "mckinsey."، تقرير يفيد أن الباحثين أكدوا أن آخر متغيرأوميكرون ليس خطير ولكنه سريع الانتشار، مشددين أن أخذ اللقاح يعد من الأمور المهمة لأنها تقلل الإصابة من متغيرات كورونا.

أشار الدكتور ألبرت كو أخصائي الأمراض المعدية في كلية بيل للصحة العامة، أن فيروس كورونا سيبقي معنا للأبد، ولن نتمكن من القضاء عليه ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال المواجهة والمعرفة وتحديد طرق العلاج المختلفة.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور ستيفن كيسلر خبير الأمراض المعدية في جامعة "هارفارد"، أن العالم سيصل لنقطة يصبح فيها كوفيد 19 مستوطنا مثل الإنفلونزا، وفي هذا الوقت يجب علينا التعايش مع الفيروس ومتغيراته ولكن وفقا لشروط معينة.

وقال الدكتور ويليام موس من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة، أن فيروس كورونا سيتوقف في مرحلة ما عن التحور، وسيضعف وحينها ستقترب دورة حياته من النهاية.