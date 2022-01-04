هتشترى الحمامة بـ160 جنيه زغلول وتبيعها بـ4 آلاف.. اللى معاه مال ومحيرة يشترى حمام و"يتاجر فيه".. لايف

الدقهلية - مرام محمد

أجرى "اليوم السابع"، جولة داخل سوق الحمام بمدينة المنصورة، والذي يعد ملتقى يجمع كل محبي وعشاق تربية الحمام وبيعه، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، عرض خلاله أسعار الحمام وأنواعه المختلفة والذى يتخطى سعره الـ4000 جنيه.





وقال وجدي محمد عوض، أحد هواة تربية الحمام لـ"اليوم السابع"، إن للحمام سلالات وأنواع عديدة يتميز كل منها بسمات وخصائص شكلية وجمالية تحدد أسعارها في السوق، فمنه الزاجل، والفرنساوي، والصليبي، والهزاز، والكاري الأصفر، والشيرازي، والسوداني، والبلجيكي، والأسترالي، والنفاخ، والتركي، والكينج، والسيلفر، والعبسي، والريحاني، والمراسلات، والحلبي، والهنكري، وغيرها.



وأوضح أن زغاليل الحمام تختلف أسعارها وفقا للنوع، حيث يتراوح سعر زغلول الحمام الزاجل من 150 إلى 500 جنيه، ويباع بعد تربيته بـ4000 جنيه، بينما يصل سعر زغلول الحمام الفرنساوي لـ150 جنيها، ويباع بعد تربيته بـ350 جنيها، أما زغلول الحمام الحلبي الأصفر فيتراوح سعره من 80 إلى 100 جنيه، ويباع بعد فترة من تربيته بـ250 جنيها، ويتراوح سعر زغلول الحمام الصليبي المصري من 100 إلى 150 جنيها، ويباع بعد التربية بـ300 جنيها.



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