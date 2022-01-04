هبوط اضطراري لمقاتلة كورية جنوبية من طراز F-35A بسبب مشاكل فنية

وكالات

قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء إن طائرة مقاتلة من طراز F-35A تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي هبطت اضطراريا خلال طلعة تدريبية بسبب مشكلة في نظام إلكترونيات الطيران لكن لم يصاب طيارها بأذى.

واضطرت طائرة الشبح لهبوط البطن في قاعدة جوية في سيوسان على بعد 151 كيلومترا جنوب سيئول في غضون الساعة 12:51 بعد ظهر اليوم بعد أن تسببت المشاكل في توقف جهاز الهبوط مؤقتا وفقا للمسؤولين.

وتخطط القوات الجوية الكورية الجنوبية والجيش الأمريكي للشروع في تحقيق مشترك في سبب الحدث للطائرة المقاتلة التي صنعتها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن.

وأفاد المسؤولون أن القوات الجوية ستعلق جميع طائراتها المقاتلة من نفس الطراز حتى ظهور نتيجة التحقيق.

وقد تسلمت حتى الآن أكثر من 30 طائرة مقاتلة من نفس الطراز من الولايات المتحدة بموجب خطة لنشر ما مجموعه 40 طائرة.