نيابة بنى سويف تحقق مع 4 أشخاص لاتهامهم بقتل خفير بطلق نارى

بنى سويف هانى فتحى

بدأت نيابة بنى سويف التحقيق مع اربعة أشخاص لاتهامهم بإطلاق نار على خفير خط البترول بالطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، مما أدى إلى مصرعه، ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف في كشف لغز العثور على جثة شاب يعمل خفير خط البترول الكائن بالطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

دلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الحادث "بكري.أ" و'تامر.م" و "أحمد. ح" و "أيمن.ع"الذين حاولوا سرقة البترول من الخط المار بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء تواجد المجني عليه والذي يعمل خفير حراسة للخط، فاطلقوا النار عليه، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالرأس أدى إلى مصرعه في الحال.

وعثر أهالي نجع الزموط التابع لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، الأسبوع الماضي على جثة شاب يُدعى ب. م. راتب، يبلغ من العمر 36 عامًا، يعمل خفير بأحدي خطوط البترول مصاب بطلق ناري في الرأس، بالقرب من طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي ومحطة بنزين الوطنية دائرة مركز سمسطا.