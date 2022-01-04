نشاط للرحلات البحرية للجزر ومواقع الغوص بالبحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم، الثلاثاء، فيديو مباشر لحركة اللنشات البحرية السياحية بالبحر الأحمر، والتي شهدت انتعاشة سياحية كبيرة اليوم، حيث شهدت شواطئ الغردقة إبحار أعداد كبيرة من اللنشات في رحلات بحرية.

ورصد اليوم السابع خلال البث إبحار اللنشات البحرية لمواقع الغوص والجزر المختلفة أغلبها كان في اتجاه جزيرة الجفتون المختلفة، حيث تعد مواقع الغوص مثل عرق سمية والفانوس بالغردقة وجزيرة الجفتون الأكثر طلبا.

كما ظهر خلال بث اليوم السابع تجمع عدد من اللنشات بالقرب من قطعة ابو رماده للقيام بالسنوركلنج لوجود اسماك ملونه بها وشعاب مرجانية، كذلك العاب بحرية مختلفة مثل البراشوت والبنانابوت.