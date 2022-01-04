نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تسليم محطة مياه الشرب بصيدا والقيراطين

كتب سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع محطة مياه الشرب صيدا والقيراطين بمركز ومدينة أوسيم لمتابعة معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ مشروع المحطة، حيث تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تنفيذ مأخذ محطة مياه الشرب من نهر النيل والكوبري المعدنى .

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها داخل المحطة طبقا للجدول الزمني المحدد حتي يتم البدء في أعمال تجارب وتشغيل المحطة ودخولها الخدمة، كما تفقد النائب مشروع تطوير وتوسعة طريق غيضان - الزيدية بطول ٢،٦٥٠ كم بداية من كوبري الروبي حتي كوبري غيضان بطريق المريوطية ومشروع تطوير وتوسعة طريق الزيدية - الصفيرة بطول 3 كم بداية من مدخل قرية الزيدية حتي مدخل محطة الصفيرة تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

وشدد نائب المحافظ على المتابعة الدورية لأعمال التطوير والتوسعة والرصف لما لها من أهمية مرورية وضرورة سرعة الأنتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية بأوسيم الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذه للأعمال.