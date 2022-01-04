اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:21 ص
أكرم القصاص
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نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يشيد بجهود الجزائر لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:00 ص
نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يشيد بجهود الجزائر لحل الأزمة الليبية ليبيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة الليبية، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.


جاء ذلك خلال لقائه سفير الحزائر لدى ليبيا سليمان شنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، مشيدا بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية.


ومن جهته نقل سفير الجزائر تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي الليبي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين. 


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الأوضاع فى ليبيا

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