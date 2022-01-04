اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا والجزائر تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون بمجال الصيد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:16 ص
موريتانيا والجزائر تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون بمجال الصيد موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت موريتانيا والجزائر رغبتهما في تعزيز التعاون بمجال الصيد السمكي.


جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني موريتاني يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المختار ولد خليفة، بوزير الصيد البحري الجزائري هشام سفيان صلواتشي، ضمن زيارة عمل يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر. 


وثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني - في بيان - دعم الجزائر لبلاده.


ونقل البيان عن الوزير الجزائري قوله إن علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ممتازة وستتعزز أكثر لتشمل مجالات أوسع، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر مرسوما أمس الأحد بتدشين خط بحري يربط مدينتي الجزائر ونواكشوط.


واستعرض الوزير الجزائري الخبرة التي تتوفر لدى بلاده في مجال صناعة الأسماك، وبناء زوارق الصيد، مبرزا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال قطاع الصيد.


موريتانيا

الجزائر

الصيد

موريتانيا والجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة