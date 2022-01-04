اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:25 ص
أكرم القصاص
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ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى يبدأ زيارة لأوكرانيا الثلاثاء

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:00 ص
ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى يبدأ زيارة لأوكرانيا الثلاثاء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أ ش أ

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يبدأ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء زيارة إلى أوكرانيا، تستغرق ثلاثة أيام للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لسيادتها ووحدتها.
 
وقالت المفوضية الأوروبية - في بيان، نقلته وكالة "إنترفاكس - يوكراين" الأوكرانية - "إن أول رحلة لبوريل إلى الخارج هذا العام تشهد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في وقت تواجه فيه البلاد حشدًا عسكريًا روسيًا وإجراءات مختلطة".
 
ومن المتوقع أن يزور بوريل، برفقة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أولا شرق أوكرانيا وخط فك الارتباط، ثم يتوجه إلى كييف للقاء مسؤولين أوكرانيين.

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