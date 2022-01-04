اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"مكافحة الإدمان": إجراء 120 ألف زيارة منزلية بالمدن المطورة خلال 2021

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:02 م
"مكافحة الإدمان": إجراء 120 ألف زيارة منزلية بالمدن المطورة خلال 2021 الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى والاستثمار في البشر، ولا يمكن حدوث تنمية اجتماعية في ظل انتشار المخدرات، موضحا: "من هنا جاءت التوجيهات الرئاسية بتنفيذ برنامج متكامل لمواجهة والتصدي للمخدرات في المدن المطورة".

أضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى إعداد قيادات تطوعية في 6 مدن مطورة، وجرى تدريب 250 شابا من هذه المناطق المتطورة على برامج الوقاية من المخدرات، وإجراء 120 ألف زيارة منزلية فى تلك المدن أو المناطق المجاورة لها خلال عام 2021.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الصندوق لديه عيادات لتقديم المشورة والعلاج المجاني من الإدمان، وخلال 2021 تردد ما يقرب من 7 آلاف مريض إدمان، بجانب تشغيل 5 عيادات داخل المناطق المطورة، وشفاء 140 ألف مريض إدمان خلال الفترة الماضية.


عمرو عثمان

صندوق مكافحة وعلاج الادمان

اخبار التليفزيون

اخبار

اخبار عاجلة

المدن المطورة

علاج الادمان

مكافحة الادمان

اليوم السابع بلس

حصاد 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

96% من القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة المخدرات بمحيط المدارس والجامعات

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:07 ص

"مكافحة الإدمان": إجراء 120 ألف زيارة منزلية بالمدن المطورة خلال 2021

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:02 م

التضامن تدشن المرحلة الخامسة من برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".. نيفين القباج تفتتح عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بمنطقة سن العجوز.. وتطلق قافلة مساعدات غذائية وطبية للأهالى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:00 م

التضامن تفتتح الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة "سن العجوز"

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:11 ص

صندوق مكافحة الإدمان: وقعنا الكشف على أكثر من نصف مليون موظف

الأحد، 02 يناير 2022 11:09 م

"مكافحة الإدمان" يوضح آليات فصل الموظف متعاطى المخدرات بالقانون الجديد

السبت، 01 يناير 2022 09:17 م

مدير مكافحة الإدمان يشارك المتعافين من أبناء المناطق المطورة احتفالات رأس السنة

السبت، 01 يناير 2022 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة