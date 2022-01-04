ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن بول كابتن تشولثيس خيو أون، المحقق في مقاطعة رانجي قوله إن المسلحين هاجموا نقطة التفتيش أمام قاعدة شركة رينجر 4513 فى بان لاباي في تامبون بو نجو.

وأضاف أن نقطة التفتيش تحرسها ستة حراس حيث اقترب نحو 10 مسلحين من القاعدة في فريقين قادمين من اتجاهات مختلفة، وفتحوا النار عليهم ما أدى إلى تبادل إطلاق النار واستغرقت الاشتباكات قرابة 30 دقيقة ثم انسحب المسلحون.

وأرسلت الشرطة فريقين من الحراس لملاحقة المهاجمين كما تم تكليف فريقين آخرين بتفتيش المنازل في قرى تامبون بو نجو بحثًا عن المسلحين المشتبه بهم.

