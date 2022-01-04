اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية وصول السياح لمطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات دولية من المطارات العالمية المختلفة، ضمن 81 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الركاب الوافدين.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع الجارى، استقبال 81 رحلة طيران من عدة دول مختلفة بينها قرابة 13 رحلة من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من هولندا، و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك.

 

كما من المقرر أن يستقبل خلال للأسبوع الجاري بداية 14 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لمصر الطيران، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا.


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