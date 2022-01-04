مصر للطيران تستقبل طلبة السوربون بفرنسا للتعرف على الشحن الجوى

كتب أحمد مصطفى

استقبلت مصر للطيران اليوم 40 طالبا من طلبة الدراسات العليا بجامعة السربون فى فرنسا حيث قاموا بزيارة المبنى الإدارى للشركة الوطنية .

وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتعزيز مكانة مصر في مجال الشحن الجوي من خلال إلقاء الضوء على الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها الشركة الوطنية ممثلة فى مصر للطيران للشحن الجوى.

كما تم تنظيم جولة تفقدية لهم فى قرية البضائع بمطار القاهرة ،وندوة تعريفية للتعرف على نشاط شركة مصرللطيران للشحن الجوي، ضمن رسالة ماجستير يعدها طلبة جامعة السوربون عن لوجستيات النقل الدولي من خلال دراسة حالة لنشاط الشحن بجمهورية مصر العربية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل متحف مصر للطيران بالمبني الإداري بالشركة ،وكان في استقبالهم الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ،وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي للتعرف عن قرب على تاريخ إنشاء مصر للطيران والذي يرجع إلى عام 1932 ،وكذلك رؤية محتويات المتحف الزاخرة بعدد من نماذج الطائرات التي كانت تشغلها الشركة منذ نشأتها وحتي الآن ،ثم شارك الوفد فى ندوة تعريفية للتعرف علي لوجستيات النقل الجوي وإمكانيات شركة مصر للطيران للشحن الجوى ،وطرق تخزين وتداول الطرود والخطط المستقبلية للشركة،وعرض مقترحات الناقلين الدوليين للتخطيط لنقل بضائعهم من خلال طرق النقل المختلفة،كما تم تقديم عرض توضيحى مصور عن نشاط شركة الشحن الجوي.

وللتعرف على قدرات مصر للطيران فى الشحن الجوى قام الوفد بزيارة قرية البضائع،حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول الإمكانيات الكبيرة للقرية والتي تعتبر محورارئيسيا في حركة الشحن الجوي من خلال مجمع بضائع مصر للطيران.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إننا نعتز بإختيار طلبة السوربون لجمهورية مصر العربية بصفة عامة ولشركة مصرللطيران بصفة خاصة ،للتعرف علي نشاط الشحن الجوي بها حيث تعد مصرللطيران رائدة في هذا المجال، وماتقدمه من خدمات يمكن الإستفادة منها وكذا ربط الإسترايتجية الخاصة بجمهورية مصرالعربية مع إستراتيجية مصر للطيران، من حيث لوجستيات النقل الجوي، حيث تأتي هذه الزيارة نتيجة الجهود المبذولة في مجال الشحن الجوي، وفي ضوء المشروعات المستقبلية المزمع إنشاؤها قريبًا داخل قارة إفريقيا.

وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران لديها شبكة خطوط واسعة حول العالم في مجال الشحن الجوي سواء نقل البضائع علي الفراغات المتاحة علي طائرات الركاب التي تصلإلى 70 طائرة أو طائرات البضائع ،التي تمتلك منها مصرللطيران 3 طائرات من طرازالايرباص A330-200 حمولة الطائرة الواحدة 60طنا وهناك خطة طموحة لزيادة أسطول الشحن الجوي خلال الفترة القادمة لمواجهة الطلب المتزايد علي نشاط الشحن الجوي.

وتمني الطيار عمرو أبوالعينين لطلبة السوربون الاستفادة بهذه الزيارة في مشروعهم الدراسي وقضاء وقت سعيد خلال زيارتهم الحالية لمصر.

ومن جانبه استعرض أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي الدورالريادي الذي تقوم به الشركة في مجال نقل البضائع وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA وتنشيط حركة الصادرات المصرية، وتبادل الخبرات وانجاز البحوث المشتركة .

وأضاف شاهين أنه نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه نشاط الجوي رغم جائحة كورونا تسعى الشركة من خلال استراتيجية جديدة لزيادة أسطول الشحن وتوسعة قرية البضائع بمطار القاهرة مقر مركز عمليات مصرللطيران وتطوير البنية المعلوماتية وتدريب العنصر البشري وتطبيق توجهات الدولة في الحوكمة لمواكبة التطور الهائل في حركة التجارة الاليكترونية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي في حركة نقل البضائع والصادرات المصرية.

وحرص وفد السوربون على التقاط صور تذكارية في مواقع مختلفة بالشركة ومنشآتها، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة استقبال وتنظيم للزيارة، وأشادوا بإمكانيات ومدي تطور مستوي الخدمات المقدمة للعملاء فى مجال الشحن الجوي بصفحة خاصة، وفي مجال الطيران المدني بصفة عامة.