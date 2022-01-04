مصرع شاب فى انقلاب جرار بإحدى قرى العياط بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة انقلاب صندوق جرار كان يستقله به بإحدى قرى العياط في الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مصرع شاب في حادث بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى "سعيد.س" انقلب به صندوق جرار كان يستقله، مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.